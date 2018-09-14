Синод РПЦ постановил совершать молитвы о единстве православия во время литургии

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Священный Синод Российской православной церкви (РПЦ) решил включить в состав литургии прошения о единстве православия. Об этом в пятницу заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Мы приняли решение о том, чтобы во всех храмах Русской православной церкви за Божественной литургией возносить молитвы о единстве святого православия", - пояснил Иларион журналистам.

Во время каждой литургии в храмах РПЦ будут звучать молитвенные прошения о сохранении церкви от раскола и нестроений.

Ранее в пятницу Синод на внеочередном заседании принял решение прекратить поминовение патриарха Константинопольского во время богослужения, а также приостановил участие РПЦ в организациях, возглавляемых представителями Константинопольского патриархата. Кроме того, российские иерархи призвали созвать всеправославный собор для обсуждения ситуации на Украине.

Решения Синода стали ответом на назначение Константинопольским патриархом Варфоломеем экзархов на Украине.

Вопрос об автокефалии для Украинской православной церкви

Украинские власти с 1991 года неоднократно предпринимали попытки создать церковь, независимую от Московского патриархата. В конце апреля Верховная рада поддержала обращение президента Украины Петра Порошенко к патриарху Константинопольскому Варфоломею с просьбой о создании автокефальной православной церкви на Украине. Его приветствовали представители раскольнических структур, не признанных ни одной православной церковью мира: Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, тогда как каноническая Украинская православная церковь, которая имеет статус самоуправляемой церкви в составе Московского патриархата, с таким предложением не обращалась.

7 сентября Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви на Украине" назначил своих экзархов в Киеве. Священный Синод Русской православной церкви выразил в связи с этим "решительный протест и глубокое возмущение". В заявлении Синода указывается, что действия Константинопольской церкви "являются грубейшим попранием церковных канонов" и ответные шаги Московского патриархата последуют в ближайшее время. Митрополит Иларион пояснил, что Московский патриархат может разорвать отношения с Константинопольской церковью в случае легализации ими украинских раскольников.