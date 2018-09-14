РПЦ: возможное предоставление украинской церкви автокефалии может привести к кровопролитию

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Возможное предоставление Константинополем Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) автокефалии и лишение Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) ее законных прав может привести к кровопролитию. Об этом заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в интервью телеканалу RT, фрагмент из которого был опубликован на сайте телеканала в пятницу.

"Если УПЦ признают церковью страны-агрессора, как они сейчас говорят, если ее лишат законных прав, то мы можем ожидать всего чего угодно - что раскольники возьмут контроль над большими монастырями, такими как Киево-Печерская лавра, Почаевская лавра. Тогда, конечно, православные верующие будут защищать эти святые места и может начаться кровопролитие", - сказал Иларион.

"Есть законы, которые уже рассматривает Верховная рада Украины, которые направлены на дискриминацию и изоляцию Украинской православной церкви", - отметил митрополит, добавив, что один из таких законов предполагает переименование УПЦ МП в Русскую православную церковь на Украине.

Вопрос об автокефалии

Украинские власти с 1991 года неоднократно предпринимали попытки создать церковь, независимую от Московского патриархата. В конце апреля Верховная рада поддержала обращение президента Украины Петра Порошенко к патриарху Константинопольскому Варфоломею с просьбой о создании автокефальной православной церкви на Украине. Его приветствовали представители раскольнических структур, не признанных ни одной православной церковью мира: Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, тогда как каноническая Украинская православная церковь, которая имеет статус самоуправляемой церкви в составе Московского патриархата, с таким предложением не обращалась.

7 сентября Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви на Украине" назначил своих экзархов в Киеве. Священный Синод Русской православной церкви выразил в связи с этим "решительный протест и глубокое возмущение". В заявлении Синода указывается, что действия Константинопольской церкви "являются грубейшим попранием церковных канонов" и ответные шаги Московского патриархата последуют в ближайшее время. Митрополит Иларион пояснил, что Московский патриархат может разорвать отношения с Константинопольской церковью в случае легализации ими украинских раскольников.

В эту пятницу Синод Русской православной церкви принял решение приостановить поминовение патриарха Константинопольского за богослужением Русской православной церкви, а также сослужение с иерархами Константинопольского патриархата. Это не означает полного разрыва отношений между церквами, а прихожане храмов по-прежнему могут причащаться в храмах Константинопольского патриархата.