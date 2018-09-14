Эксперт: РПЦ дала адекватную оценку притязаниям Константинополя

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) дала адекватную оценку действиям Константинополя на Украине и привела исторические доказательства неправомерности ее вмешательства на каноническую территорию Московского патриархата. Об этом рассказал ТАСС историк, специалист по истории церкви на Украине, профессор Православного Свято-Тихоновского университета Владислав Петрушко.

Ранее в Москве завершилось внеочередное заседание Священного Синода РПЦ, где было принято решение приостановить поминовение патриарха Константинопольского за богослужением Русской православной церкви, а также сослужение с иерархами Константинопольского патриархата. Это не означает полного разрыва отношений между церквами, а прихожане храмов по-прежнему могут причащаться в храмах Константинопольского патриархата.

"Русская церковь дала адекватную оценку свершившимся действиям, назвала все своими именами", - сказал Петрушко. Он отметил, что в итоговом заявлении Синода приводятся многочисленные исторические примеры и дается обоснование правомерности вхождения Киевской митрополии в состав Московского патриархата.

"Называя себя "Церковью-матерью" для Киева, Константинопольский патриархат пытается оспорить передачу Киевской митрополии в начале XVII века в юрисдикцию Московского патриархата. Но вхождение Киевской митрополии в состав Московского патриархата было подтверждено грамотой Константинопольского патриарха Дионисия IV, в ней не говорилось ни о каком временном вхождении митрополии в состав Московского патриархата и на протяжении более 300 лет этот статус Киевской митрополии в составе Московского патриархата не оспаривался", - пояснил Петрушко.

Также он обратил внимание на указанные в заявлении Синода факты о том, что "временное разделение единой митрополии, которое было до грамоты патриарха Дионисия, связано с последствиями Ферраро-Флорентийского собора". "Тогда, в XV веке и Константинопольский, и все восточные патриархаты признали унию, то есть по сути приняли католичество восточного обряда, рассчитывая на вооруженную помощь запада против турок, в их числе был и митрополит Руси грек Исидор. Но в Москве в 1441 году состоялся Собор, низложивший Исидора и объявивший унию отвергнутой. Из-за этого были разорваны отношения с Константинополем, из-за этого Русская церковь перешла к автокефалии, потому что она не могла признавать патриарха-униата", - рассказал историк.

"Поэтому, когда нам пытаются рассказать, что наша автокефалия незаконна, легко доказать, что она более чем законна, потому что родилась в отстаивании православия, в отвержении унии. И если бы не реакция Русской церкви - ни восточные патриархаты через несколько лет не вернулись бы в православие, ни патриарх Константинопольский. Ведь только после того, как пал Константинополь и Византии не стало, там был избран первый после унии православный патриарх", - добавил он.