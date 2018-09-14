Свыше 2 тыс. человек сдадут ЕГЭ по русскому языку и базовой математике в резервный день

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Более 2 тыс. человек будут сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку и базовой математике в резервный день дополнительного периода, который завершается 15 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"Сдавать ЕГЭ по базовой математике в этот день планируют 1934 человека, русский язык - 102 участника. Экзамены пройдут в 74 регионах, будет задействовано 94 пункта проведения экзаменов [ППЭ]," - сообщили в пресс-службе ведомства, добавив, что свои результаты участники узнают не позднее 28 сентября.

Дополнительный период ЕГЭ-2018 проходит с 4 по 15 сентября. Сдать экзамены в сентябрьские сроки имеют право обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию после 11 класса либо получившие неудовлетворительный результат по одному или обоим обязательным предметам.

4 сентября состоялся ЕГЭ по русскому языку. Заявление на участие подали свыше 1,5 тыс. человек. Кроме того, 7 сентября прошел экзамен по математике базового уровня, заявление на участие в котором подали почти 8 тыс. человек. В пресс-службе Рособрнадзора отметили, что оба экзамена прошли без сбоев.

ЕГЭ в основной период, который прошел с 28 мая по 2 июля, сдавали более 670 тыс. человек, в том числе почти 645 тыс. выпускников текущего года. Явка в среднем составила 92%, среди выпускников текущего года - 99%.