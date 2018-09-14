На фестивале в Великом Новгороде прозвучат современные и старинные композиции на колоколах

ТАСС, 15 сентября. Участники IX фестиваля "Звонарское вече", который открывается в субботу в Великом Новгороде, исполнят на звоннице Софийского собора старинные русские звоны и современные композиции на колоколах. Об этом сообщает в анонсе мероприятия пресс-служба Новгородского музея-заповедника.

"Пятнадцатого сентября на звоннице Софийского собора в Кремле звонари из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Петрозаводска и Вологды исполнят традиционные русские звоны и современные колокольные композиции", - говорится в сообщении.

Колокольные фестивали проводятся в Великом Новгороде ежегодно с 2010 года, чтобы новгородцы и гости города могли познакомиться с древним русским искусством и услышать древние колокола Софийского собора.

Софийская звонница располагается на территории Новгородского Кремля - она возвышается в виде стены с пятью пролетами в верхней части. У подножия звонницы размещены шесть старинных монументальных колоколов, наверху висят колокола современного литья.

Звонница, о которой впервые упоминается в 1437 году, неоднократно перестраивалась, сохраняя свою основную функцию. В старых описаниях говорится, что софийские звоны были слышны за 50 верст и отличались особой мелодичностью. На звоннице находятся три средних и малых колокола, звуки которых композитор Сергей Рахманинов в XIX веке использовал в Первой сюите-фантазии для двух фортепиано.

В Софийской звоннице действует выставка "Древние колокола Великого Новгорода", на которой представлено 14 колоколов. Самый большой из них весит более 20 пудов (около 320 кг), а самый маленький - более 1,5 пуда (около 24 кг).

Новгородский фестиваль звонарей продолжится в воскресенье в музее народного деревянного зодчества "Витославлицы". Там пройдет концерт на колокольне церкви Николы из деревни Высокий Остров. Этот памятник будет впервые открыт после реставрации.