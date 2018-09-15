"ВКонтакте" обновила мобильный видеоплеер

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Социальная сеть "ВКонтакте" сообщила об обновлении мобильного видеоплеера, ознакомиться с новыми функциями в скором времени можно будет как в приложениях для смартфонов, так и в веб-версии соцсети.

"Все новые функции будут доступны в ближайших обновлениях для Android и iOS, а также веб-версии "ВКонтакте", - говорится в блоге компании.

Разработчики не только изменили дизайн, но и добавили новые функции. В частности, изменился механизм перемотки роликов, появилась возможность изменять скорость воспроизведения видео, выбирать качество видеозаписи. Также обновлена лента видеорекомендаций, а в скором времени появится и возможность добавлять к роликам субтитры.

По данным компании, на сегодняшний день более 80% просмотров видеороликов в соцсети происходит именно на мобильных устройствах.