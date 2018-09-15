СМИ: суд обязал основателя Cirque du Soleil заплатить более $20 млн за полет в космос

ТАСС, 15 сентября. Налоговый суд Канады обязал основателя Cirque du Soleil Ги Лалиберте выплатить налог в размере более $20 млн за его полет на МКС в 2009 году. Об этом сообщил телеканал CTV .

Первооткрыватели, рекордсмены, космонавты, астронавты и туристы — мы собрали информацию обо всех, кто когда-либо совершал космические полеты

Покорители космоса: от Гагарина до наших дней Первооткрыватели, рекордсмены, космонавты, астронавты и туристы — мы собрали информацию обо всех, кто когда-либо совершал космические полеты

По его данным, расходы на полет, который обошелся основателю знаменитого цирка в $41,8 млн были возмещены по его возвращении на Землю в связи с тем, что в космосе Лалиберте выполнял благотворительную миссию. Также, как указывает сам предприниматель, он претендовал на налоговые льготы, так как рекламировал Cirque du Soleil и выход его компании на российский рынок во время пребывания на МКС.

Однако налоговый суд Канады не согласился с доводами Лалиберте и принял решение, по которому признал полет "личным путешествием с элементами деловой поездки". Как отмечает CTV, суд признал лишь 10% расходов на полет относящимися к рекламной компании цирка и благотворительной деятельности.

Информации о том, собирается ли Лалиберте подавать апелляцию, пока не поступало.

Лалиберте стал первым канадским космическим туристом, отправившись в 2009 году с 12-дневной миссией на МКС на борту российского корабля "Союз ТМА-16".