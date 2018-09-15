ТВЕРЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Мощи святителя Спиридона Тримифунтского доставлены в Тверскую область, где святыня будет находиться два дня, сначала в Твери, а затем в Старице. Об этом сообщил ТАСС в субботу руководитель информационной службы Тверской митрополии иерей Максим Мищенко.

"Сегодня с самого утра в стенах Воскресенского кафедрального собора в Твери открыт доступ всем желающим приложиться к святым мощам. Ожидается прибытие многочисленных групп паломников. В честь прибытия святыни совершена Божественная литургия, которую возглавил митрополит Тверской и Кашинский Савва. По многочисленным просьбам доступ к святыне в Воскресенском кафедральном соборе будет открыт до последнего паломника", - отметил Мищенко.

На следующий день, 16 сентября, ковчег с мощами будет доставлен в Старицкий Свято-Успенский мужской монастырь в городе Старицы Тверской области. "Пребывание святыни будут сопровождать волонтеры, оказывая необходимую помощь лицам с ограниченными возможностями здоровья. Пока сложно сказать, сколько человек смогут поклониться мощам святителя Спиридона Тримифунтского в нашем регионе, но мы уверены, что это будут десятки тысяч верующих", - сказал Мищенко.

С 24 августа по 15 октября десница будет представлена для почитания верующими в 12 регионах России. До Твери принесение ковчега состоялось в Краснодаре, Екатеринбурге, Красноярске, Кемерове, Московской области, Туле, Петербурге. После Твери и Старицы святыне смогут поклониться в Саратове, Чебоксарах, Ярославле и Москве.

О святителе Спиридоне

Святитель Спиридон родился в конце III века на острове Кипр. Он был современником святителя Николая Мирликийского (Николая Чудотворца) и наряду с ним стал одним из самых почитаемых в мире христианских святых. За добродетельную жизнь Спиридона избрали епископом города Тримифунта, он вошел в историю христианства, доказав на I Вселенском соборе триединую сущность Бога.