Ученики из 15 стран приехали в Москву на Международную олимпиаду школьников по экономике

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Первая Международная олимпиада школьников по экономике начнется в субботу в Москве, ее участниками станут команды школьников из 15 стран. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Сбербанка, выступившего партнером олимпиады.

"С 15 по 21 сентября Россия впервые примет Международную олимпиаду школьников по экономике. Мероприятие состоится при поддержке фонда Сбербанка "Вклад в будущее" и Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики". <…> Олимпиада состоит из трех туров, в ходе которых конкурсантам предстоит решать экономические и математические задачи, бизнес-кейсы, выполнять практические задания по финансовой грамотности, писать эссе. Цель заданий - проверить умение решать комплексные задачи и дать понимание устройства современной экономики", - рассказали в пресс-службе.

В жюри конкурса вошли представители России, Испании, Австрии, Швейцарии и Португалии. Попечительский совет олимпиады возглавил профессор Гарвардского университета, лауреат Нобелевской премии по экономике 2007 года Эрик Маскин, который прочтет лекцию для участников и примет участие в церемонии открытия.

"Олимпиада откроется 15 сентября в Корпоративном университете Сбербанка. В ней примут участие команды школьников из 15 стран мира, среди которых Австрия, Бразилия, Ирландия, Латвия, Новая Зеландия, Россия, Испания, Швейцария, США. Все они являются победителями национальных состязаний", - сообщили в пресс-службе.

Итоги олимпиады будут подводиться как в командном, так и в личном зачете (в каждой команде по пять человек). Олимпиада будет проходить, в том числе, в формате экономической онлайн-игры - именно так будет организован первый из трех туров.

"Сбербанк активно участвует в реализации национальной стратегии по повышению финансовой грамотности населения, которая была утверждена правительством РФ в 2017 году. Традиционно особое внимание мы уделяем экономическому просвещению молодежи - поколения, которому предстоит развивать отечественную финансовую систему в соответствии с мировыми вызовами. Очень надеемся, что опыт участия в экономической онлайн-игре даст миллионам школьников представление о реалиях финансового мира и поможет освоить наиболее эффективные финансовые инструменты для защиты и преумножения личных финансов - как в игре, так и в реальной жизни", - цитирует пресс-служба зампреда правления Сбербанка Беллу Златкис.