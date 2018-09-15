Генпрокурор РФ заложил капсулу времени в Екатеринбурге в ходе празднования 100-летия УрГЮУ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка в субботу заложил капсулу времени на церемонии празднования 100-летнего юбилея Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ) в Екатеринбурге. Ее должны вскрыть через 25 лет - в 2043 году, передает корреспондент ТАСС.

В капсулу поместили обращение коллектива вуза к потомкам. Она будет храниться рядом с памятником, посвященным преподавателям, студентам и выпускникам университета, погибшим в Великую Отечественную войну и в мирное время при исполнении долга. В мероприятии также приняли участие депутат Госдумы от Свердловской области Павел Крашенинников и губернатор региона Евгений Куйвашев.

"Безусловно, за все эти годы университет менялся, <…> менялись его официальные названия. Неизменным на протяжении века остается главное - уровень образования. УрГЮУ выпускает серьезных, конкурентоспособных в юридическом сообществе профессионалов, воспитывает достойных людей с очень верным представлением юристов о служении праву и отечеству. Я считаю, что закладка капсулы времени - это сила сопричастности всех поколений студентов", - сказал Чайка.

По словам Куйвашева, вуз считается символом уральском правовой школы. "Сегодня УрГЮУ готовит достойные кадры, выдающихся ученых, выдающихся политических деятелей. <…> Уверен, что капсула времени, которая будет зачитываться через 25 лет, принесет потомкам важную информацию о том, как развивался вуз. Послание людям, которые будут учиться здесь через 25 лет, будет очень ценным, важным и нужным наследием", - отметил он.

УрГЮУ является одним из основных юридических высших учебных заведений Свердловской области. Его выпускниками являются, в частности, один из авторов действующей Конституции РФ Сергей Алексеев и генпрокурор РФ Юрий Чайка.