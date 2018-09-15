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Медведев: парад студенчества объединяет тысячи первокурсников из разных регионов России

Студенческие парады пройдут 15 сентября в 47 городах России

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил приветствие участникам XVII Парада российского студенчества. Текст телеграммы опубликован в субботу на сайте правительства.

"Сегодня это грандиозное событие вновь объединит сотни тысяч первокурсников из разных регионов России", - говорится в сообщении.

Праздничные шествия пройдут в 47 городах. Участники парадов произнесут торжественную клятву студента.

Медведев отметил, что первокурсники уже достойно преодолели трудности на вступительных испытаниях учебных заведений, и впереди их ждет увлекательная студенческая пора.

"На этом пути вы обязательно обретёте настоящих друзей и мудрых наставников, которые помогут вам раскрыть все ваши способности", - подчеркнул премьер.

Парад российского студенчества начиная с 2002 года проходит ежегодно в сентябре.

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Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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