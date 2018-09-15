СМИ: дом экс-президента США Рональда Рейгана продали за $6,45 млн

ТАСС, 15 сентября. Дом экс-президента США Рональда Рейгана в районе Лос-Анджелеса Литтл-Холмби был продан за $6,45 млн. Об этом в пятницу сообщила газета Los Angeles Times.

По данным издания, резиденция в неоколониальном стиле представляет собой двухэтажное здание, построенное в 1938 году. Рейган приобрел дом в 40-х годах и проживал в нем со своей первой женой актрисой Джейн Уайман, после их развода в 1949 году дом достался ей. Актриса продолжала проживать в особняке в своем следующем браке, однако газета не уточняет, кто владел резиденцией после Уайман, скончавшейся в 2007 году.

Дом был выставлен на продажу в июне этого года за $7 млн. Имя покупателя не сообщается.

Рональд Рейган - американский политический и государственный деятель. 40-й президент США (1981-1989). В начале своего управления значительно обострил холодную войну, после прихода к власти в СССР Михаила Горбачева вернулся к курсу "разрядки" международной напряженности.