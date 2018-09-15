Число волонтеров-медиков в России превысило 20 тыс. человек

ТИШКОВО /Московская область/, 15 сентября. /ТАСС/. Движение волонтеров-медиков насчитывает уже более 20 тыс. человек по всей России, сообщила в субботу журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Волонтерское движение медиков - это уже более 20 тыс. человек", - сказала она, уточнив, что среди добровольцев есть и те, кто не обучаются в медицинских вузах. По ее словам, волонтеры-медики уже есть во всех федеральных округах РФ.

Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения за два года оказало медицинскую помощь более 1,5 млн человек. Участники движения проводят профилактическую работу с населением, пропагандируют необходимость здорового образа жизни, вместе с курирующими врачами в школах и на предприятиях проводят мероприятия по обучению навыкам первой помощи.

Запуск Всероссийского проекта по улучшению условий функционирования фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) "#ДоброВСело" проходит в субботу 15 сентября в одном из ФАП Пушкинского района Московской области.