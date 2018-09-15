Медведев поздравил Воронежский госуниверситет со 100-летним юбилеем

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил сотрудников и студентов Воронежского государственного университета (ВГУ) со столетием учебного заведения. Текст телеграммы опубликован в субботу на сайте кабмина.

"100 лет назад был создан знаменитый Воронежский государственный университет - один из крупнейших вузов Черноземья. За эти годы он стал ведущим образовательным и научно-исследовательским центром, признанным инновационным лидером региона", - говорится в телеграмме.

Премьер отметил, что каждый год число желающих поступить в ВГУ растет, так как в стенах учебного заведения готовят специалистов высокого класса, обладающих фундаментальными знаниями и необходимыми практическими навыками, а у студентов есть возможность слушать лекции известных ученых, проводить исследования и осваивать престижные профессии.

Медведев подчеркнул, что "особой гордостью университета являются его выпускники, среди которых выдающиеся ученые, режиссеры, литературоведы, художники, известные государственные деятели". В университете создан уникальный Инжиниринговый центр, выполняющий работы для промышленных предприятий в сфере добычи и переработки полезных ископаемых, работает лаборатория концерна "Созвездие" в области искусственного интеллекта и радиоэлектронной борьбы.