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Медведев поздравил студентов и преподавателей МИСиС со столетием учебного заведения

Глава правительства отметил важность тесного сотрудничества вуза с крупными российскими компаниями

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил студентов и преподавателей Национального исследовательского технологического университета (НИТУ) "МИСиС" со столетним юбилеем учебного заведения. Текст телеграммы опубликован в субботу на сайте кабмина.

"Сегодня МИСиС занимает высокое место среди технических вузов России. Студенты получают здесь современные знания, учатся у известных профессоров, занимаются наукой и исследованиями в высокотехнологичных лабораториях", - говорится в поздравлении.

Медведев отметил, что благодаря тесному сотрудничеству вуза с крупными российскими компаниями создаются инновационные технологии, которые применяются в производстве, а достижения молодых ученых университета неоднократно были отмечены премией правительства России в области науки и техники. Премьер уверен, что университет будет служить примером качественного образования и останется центром притяжения для талантливых молодых людей.

НИТУ "МИСиС" входит в топ-100 лучших вузов мира по своим стратегическим направлениям - металлургии и горному делу - по данным ключевых мировых образовательных рейтингов.

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Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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