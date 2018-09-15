TripAdvisor временно отключил возможность оставлять комментарии о соборе Солсбери

ТАСС, 15 сентября. Портал о туризме и путешествиях TripAdvisor временно отключил возможность оставлять комментарии о соборе города Солсбери, который упомянули в своем интервью Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые Лондоном в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. Такое решение было принято из-за повышенного внимания пользователей к этой достопримечательности, сообщается в субботу на странице портала, посвященной собору.

"TripAdvisor временно не принимает отзывы об этом объекте, так как он привлек к себе повышенное внимание в связи с недавним событием и получил большое количество отзывов, не основанных на личном опыте. Если Вы хотите поделиться личными впечатлениями от посещения этого объекта, вернитесь на наш сайт через некоторое время. Мы с нетерпением ждем получения Вашего отзыва!", - указано в тексте.

В четверг Боширов и Петров дали интервью телеканалу RT. В нем они отвергли утверждения Лондона о причастности к отравлению Скрипалей и заявили, что ездили в Великобританию как туристы, в том числе для того, чтобы посмотреть Солсберийский собор. Комментируя обнародованные полицией снимки с камер наружного наблюдения, Петров предположил, что в районе собора они с Бошировым должны были многократно попасть в объективы камер.

5 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проинформировала британский парламент о расследовании инцидента в Солсбери, заявив, что в покушении на Скрипалей подозреваются двое россиян, которых британские спецслужбы считают агентами ГРУ. Скотленд-Ярд опубликовал серию фотографий двух мужчин, которые, по данным следствия, путешествовали по стране с российскими паспортами под именами Александр Петров и Руслан Боширов.

По версии британской стороны, 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок". Лондон выступил с утверждением, что Москва с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало.