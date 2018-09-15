Представители более 100 стран примут участие в Международном фестивале волонтеров в Москве

СЕЛО ТИШКОВО /Московская обл./, 15 сентября. /ТАСС/. Представители более 100 государств, как ожидается, примут участие в Международном фестивале добровольцев, который пройдет в Москве 2-5 декабря. Об этом сообщила в субботу ТАСС руководитель дирекции по проведению Года добровольца (волонтера) Ксения Разуваева во время старта всероссийской акции "Добро в село", в рамках которой волонтеры помогают в работе фельдшерско-акушерских пунктов.

"Ожидается, что будет более 500 человек из более 100 стран - это представители крупнейших волонтерских организаций, в том числе приедут ребята из Future team, которая была создана на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи", - сказала Разуваева.

"Форум впервые получил международный статус", - добавила она.

По словам собеседника агентства, ожидается, что на фестиваль приедут иностранные волонтеры, которые работали на чемпионате мира по футболу. "У нас будет отдельный трек в рамках форума, который будет посвящен итогам чемпионата и вкладу, который сделал мундиаль в развитие волонтерства", - подчеркнула Разуваева.

Текущий год был объявлен президентом РФ Владимиром Путиным Годом добровольца и волонтера.