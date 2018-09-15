Росмолодежь начала прием заявок на конкурс молодежных проектов в медиасфере

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Прием заявок на Всероссийский конкурс молодежных проектов в медиасфере начался 15 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).
"15 сентября в Автоматизированной информационной системе "Молодежь России" стартовал Всероссийский конкурс молодежных проектов в медиасфере. Конкурс проводится по инициативе Федерального агентства по делам молодежи", - сказали в пресс-службе.
Конкурс проходит по нескольким направлениям: "Создай медиа", "Развивай медиа" и "Обучай медиа". "Размер грантов может составлять до 3 млн рублей", - уточнили в ведомстве.
В Росмолодежи уточнили, что участниками конкурса могут быть студенты, активисты вузовских медиацентров, молодые сотрудники региональных изданий, учредители и владельцы СМИ, журналисты и видеоблогеры в возрасте от 14 до 30 лет.
"Всероссийский конкурс молодежных проектов в медиасфере проводится впервые и является частью Грантового конкурса молодежных инициатив, который, в свою очередь, входит в платформу "Россия - страна возможностей", - добавили в пресс-службе Росмолодежи.
Платформу "Россия - страна возможностей" запустили на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре прошлого года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Платформа рассчитана на перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников.