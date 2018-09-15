Росмолодежь начала прием заявок на конкурс молодежных проектов в медиасфере

Северный Кавказ

Более 300 мешков мусора собрали в пойме реки Нальчик в рамках "Генеральной уборки страны"

В акции приняли участие волонтеры Многофункционального молодежного центра, экологического отряда "Зеленый дозор", активисты всероссийского движения школьников

Читать полностью