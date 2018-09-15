Более 1 тыс. свалок ликвидировано в ходе акции ОНФ "Генеральная уборка страны"

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Активисты "Общероссийского народного фронта" (ОНФ) ликвидировали более 1 тыс. свалок в ходе акции "Генеральная уборка страны", которая прошла во всех регионах России. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе движения.

"В мероприятии приняло участие несколько десятков тысяч активистов по всей стране, которые вышли на уборку свалок более чем в тысяче муниципалитетах", - говорится в сообщении.

В ОНФ уточнили, что акция сопровождалась лекциями с участием экспертов-экологов, квестами и спортивными соревнованиями. "Весь мусор в ходе акции был собран раздельно и передан для переработки", - уточнили в пресс- службе.

По данным пресс-службы, подобные акции будут происходить дважды в год.

По словам координатора проекта ОНФ "Генеральная уборка" Дмитрия Миронова, активисты ОНФ последовательно борются с нелегальными мусорными полигонами. В общей сложности активисты ОНФ выявили более 21,7 тыс. свалок на территории России, из которых около 10 тыс. уже ликвидировано.