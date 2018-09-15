Более 300 мешков мусора собрали в пойме реки Нальчик в рамках "Генеральной уборки страны"

НАЛЬЧИК, 15 сентября. /ТАСС/. Участники экологической акции "Генеральная уборка страны" в Нальчике собрали более 300 мешков мусора на участке реки Нальчик в Кабардино-Балкарии (КБР) за три часа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Общероссийского народного фронта в КБР.

"Активисты регионального отделения ОНФ в КБР присоединились к всероссийской экологической акции "Генеральная уборка страны", цель которой не только улучшение санитарного состояния территорий, но и популяризация системы раздельного сбора отходов. В столице региона экоакция прошла в формате "Чистый берег". Только в течение первых трех часов представители ОНФ, республиканского минприроды, городской мэрии, общественных и молодежных объединений собрали более 300 мешков мусора", - говорится в сообщении.

80% мусора состоит из пластиковых бутылок, уточнил член регионального штаба ОНФ Анзор Тхамоков. "Стоит отметить, что территория возле реки не сильно загрязнена, нет строительного мусора, который еще в прошлом году можно было увидеть не только на берегу, но и в самой воде. Однако очень много пластиковых бутылок, именно они и составляют 80% нашего сегодняшнего "улова", - отметил он.

В настоящее время по республике только в городском округе Прохладный установлены урны для раздельного сбора мусора, в остальных населенных пунктах, включая Нальчик, жители складируют отходы на одной площадке. Общественники надеются, что утверждение территориальных схем по обращению с отходами и появление регоператоров позитивно повлияет на экологическое состояние регионов, позволит создать условия для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления.

Осмотрели активисты ОНФ и территорию одного из осушенных курортных озер Нальчика, где в 2017 году была зафиксирована несанкционированная свалка. После обращения представителей ОНФ, навал мусора был ликвидирован, до настоящего времени точка, ранее отмеченная на "Интерактивной карте свалок", остается чистой. В "Генеральной уборке страны" вместе с "молодежкой ОНФ" в Кабардино-Балкарии приняли участие волонтеры Многофункционального молодежного центра, экологического отряда "Зеленый дозор", активисты всероссийского движения школьников и всероссийского военно-патриотического движения "Юнармия".