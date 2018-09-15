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Путин поздравил Петербургский госинститут кино и телевидения со 100-летним юбилеем

Президент отметил, что вуз стремиться реагировать на запросы современного телевидения и кинематографа

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников, студентов и выпускников Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения (СПбГИКиТ) со столетием учебного заведения. Поздравительная телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

"За прошедшие годы ваш вуз прошел большой путь, накопил солидный опыт в образовательной, научной и исследовательской деятельности, в подготовке квалифицированных специалистов по всему спектру кинематографических специальностей", - говорится в поздравлении.

Президент подчеркнул, что вуз по праву гордится богатой историей и плеядой известных выпускников. Коллектив института всегда стремится сохранять приверженность традициям, гибко реагировать на запросы современного телевидения и кинематографа, использует в учебном процессе новые технологии и практики, отмечается в телеграмме.

"Такой подход имеет важное значение для успешного развития института, отечественной высшей школы", - заключил Путин.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияСанкт-Петербург
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