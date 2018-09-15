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Северный Кавказ

Почти 170 свалок ликвидированы в Карачаево-Черкесии в рамках "Генеральной уборки страны"

В этом году в рамках субботника впервые проводился раздельный сбор мусора

ЧЕРКЕССК, 15 сентября. /ТАСС/. Участники экологической акции "Генеральная уборка страны" в Карачаево-Черкесии ликвидировали в субботу 167 несанкционированных свалок в городах и районах республики. Об этом сообщили ТАСС в управлении охраны окружающей среды и водных ресурсов КЧР.

"В экологической акции "Генеральная уборка страны", инициированной Общероссийским народным фронтом (ОНФ), приняли участие более 30 тыс. жителей КЧР - представители органов власти, молодежи, добровольческих отрядов. По предварительным данным, очищена территория площадью 350 га, ликвидировано 167 несанкционированных свалок, вывезено примерно 400 тонн мусора", - сказал представитель ведомства.

Он отметил, что в этом году в рамках субботника впервые проводился раздельный сбор мусора. "В частности, собрано большое количество пластиковых бутылок, они отправлены на вторичную переработку на предприятия региона", - добавил собеседник агентства.

Особое внимание в ходе субботника уделено ликвидации несанкционированных свалок, отмеченных на "Интерактивной карте свалок", уборке территорий скверов, лесопарковых и водоохранных зон.

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