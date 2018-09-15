Крестный ход памяти Елизаветы Федоровны пройдет по любимым местам княгини в Подмосковье

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Крестный ход в память о столетии убийства царской семьи состоится в воскресенье на западе Московской области. Его маршрут пройдет по местам бывшей императорской резиденции в Подмосковье - селам Ильинское и Усово, где любили проводить лето великий князь Сергей Александрович и его супруга Елизавета Федоровна Романовы.

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"Ежегодно в сентябре, в воскресный день, ближайший к именинам великой княгини [18 сентября - день памяти праведной Елисаветы Палестинской], в Ильинском-Усове проходит крестный ход. Пятикилометровый маршрут пройдет от храма Илии Пророка в Ильинском до Спасского храма в селе Усове и включает переправу на плотах через Москву-реку", - сообщили в пресс-службе Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества, которое уже седьмой год организует крестный ход.

Как уточнили в пресс-службе, "великокняжеская чета возглавляла благотворительное и просветительское движение в Московской губернии, включавшей на тот момент 13 крупных уездов". "При поддержке Сергия Александровича и Елизаветы Федоровны работало и развивалось более 200 благотворительных обществ и объединений, под их покровительством возникали музеи [в том числе ГМИИ им. А. С. Пушкина, Исторический музей], открывались художественные выставки", - рассказали в просветительском обществе.

Также большая работа проводилась и в Ильинском. "Помощь населению оказывалась в любых сложных ситуациях [при пожарах, неурожаях, эпидемиях]. Великокняжеская чета постоянно проявляла заботу об образовании и здоровом досуге местного населения. Знаменитыми стали местные крестные ходы и народные ярмарки в честь церковных праздников", - отметили организаторы.

Традиционно на Елизаветинский крестный ход съезжаются со всей России паломники из приходов, монастырей и многочисленных сестричеств, посвященных прославленной в лике святых Елизавете Федоровне. Планируется, что в этом году в нем примут участие около 1 тыс. человек. Перед началом шествия литургию в Спасском храме совершит патриарший наместник Московской епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, а затем автобусы доставят паломников в село Ильинское, откуда в полдень начнется движение. Вечером участников крестного хода ждет полевая кухня и концерт военного духового оркестра.

Также вечером при поддержке Московской епархии в концертном зале "Барвиха Luxury Village" Московский синодальный хор и симфонический оркестр под управлением заслуженного артиста России Алексея Пузакова исполнят Концерт-реквием митрополита Волоколамского Илариона к 100-летию мученической кончины Царственных страстотерпцев.

Принцесса-мученица

Елизавета Федоровна Романова (1864 - 1918), урожденная принцесса Гессен-Дармштадтская, была супругой великого князя Сергея Александровича, пятого сына императора Александра II. Она приехала в Россию в 1884 году и жила в стране до своей трагической гибели в июле 1918 года.

В русском обществе она была известна своей благотворительной деятельностью, которой особенно активно занялась после гибели своего мужа в результате теракта в 1905 году. Великая княгиня основала Марфо-Мариинскую обитель милосердия в Москве, в годы Первой мировой войны помогала формировать санитарные поезда. Елизавета Федоровна была также почетным членом и председателем Императорского православного палестинского общества с 1905 по 1917 год.

В 1918 году великая княгиня, бывшая тогда настоятельницей Марфо-Мариинского монастыря, была арестована и сослана на Урал, где 18 июля вместе с другими представителями императорской семьи была заживо сброшена в шахту в Алапаевске. Великая княгиня, согласно ее воле, похоронена в храме святой равноапостольной Марии Магдалины в Гефсимании (современная территория Израиля). В 1992 году она была прославлена Русской православной церковью в лике святых.