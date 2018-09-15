В Кавказских Минеральных Водах стартует ХХ Фестиваль воздухоплавания

ПЯТИГОРСК, 16 сентября. /ТАСС/. ХХ Международный фестиваль воздушных шаров в воскресенье соберет в Ессентуках более 20 команд, которые выполнят различные упражнения и разыграют Кубок России по воздушному биатлону. Об этом сообщили ТАСС в Федерации воздухоплавания Ставропольского края.

"Примут участие 20 команд из разных регионов России, команда из Польши также подтвердила приезд", - рассказал ТАСС президент федерации Виталий Ненашев.

Официальное открытие состоится на городском озере. Неделю воздушные шары будут совершать полеты в регионе среди гор-лакколитов (неполучившихся вулканов) Кавминвод, выполнять разные упражнения: "Погоня за зайцем", "Абордаж", "Петля Конюхова". Также пилоты разыграют IV Кубок по воздушному биатлону - соревнование воздухоплавателей с лазерными ружьями.

Главным призом фестиваля станет переходящий кубок "Икар", изготовленный кисловодским скульптором Гургеном Курегяном, пилот-победитель также получает авторский "Перстень воздухоплавателя" из белого золота и специальный Кубок Конюхова, учрежденный в честь знаменитого российского путешественника. "Церемония закрытия состоится 22 сентября в Железноводске, в котором фестиваль воздушных шаров "Кавказские Минеральные Воды - Жемчужина России" был впервые проведен в 1999 году", - рассказал Ненашев.

В разные годы в фестивале участвовали команды из 28 стран, в том числе из Украины, Белоруссии, Казахстана, ОАЭ, Польши, Германии, Армении, Австрии, Болгарии. В 2017 году в Международном фестивале воздухоплавания "Кавказские Минеральные Воды - Жемчужина России", а также Кубке России по воздушному биатлону приняли участие 14 аэростатов из Уфы, Калуги, Ростова, Краснодара, Махачкалы, сразу три команды представляли Ставрополье. Полеты и лазерные баталии воздушного биатлона прошли в небе над городами-курортами Кавминвод, а также в горных ущельях около Кисловодска и в районе гор-лакколитов: Машука и Бештау.