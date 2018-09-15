Bild: экс-участника арт-группы "Война" Верзилова доставили в Берлин

ТАСС, 16 сентября. Бывший участник арт-группы "Война", издатель интернет-СМИ "Медиазона" Петр Верзилов доставлен в субботу в Берлин, где ему предстоит пройти лечение. Об этом сообщила газета Bild .

По данным издания, самолет, в котором находился Верзилов, приземлился в берлинском аэропорту Шенефельд в 22:45 по местному времени (23:45 мск). Вместе с ним на борту находилась его мать. В аэропорту их ожидала жена Верзилова, участница панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова.

Ранее сообщалось, что врачи оценивают состояние пациента как стабильно тяжелое. Верзилова доставили накануне в токсико-реанимационное отделение городской клинической больницы имени Бахрушиных в Сокольниках.

Верзилов известен скандальными акциями, до 2009 года был лидером арт-группы "Война", активный участник панк-группы Pussy Riot. Во время последней акции группы 15 июля три ее участницы - Ольга Пахтусова, Вероника Никульшина, Ольга Курачева, - а также сам Верзилов во время финального матча чемпионата мира по футболу выбежали на поле одетыми в полицейскую форму. Их привлекли к административной ответственности по двум статьям КоАП РФ: 17.12 ("Незаконное ношение форменной одежды") и 20.31 ("Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований").