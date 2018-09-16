Медведев поздравил работников лесной промышленности с профессиональным праздником

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов лесной промышленности с профессиональным праздником - Днем работников леса. Поздравительная телеграмма опубликована в воскресенье на сайте правительства.

"Этот праздник отмечают не только специалисты лесного хозяйства, предприятий лесного комплекса, ветераны отрасли, но и все, кто бережно относится к лесу", - говорится в тексте телеграммы. Премьер подчеркнул важность труда лесопромышленников в связи с тем, что лес является залогом экологической безопасности страны, от него зависит здоровье граждан.

Медведев отметил успехи в работе лесного комплекса, благодаря которым его продукция становится все более конкурентоспособной, а также пользуется спросом на внутреннем и внешнем рынках. Однако, как указал премьер, необходимо продолжать модернизацию отрасли, бороться с незаконной рубкой леса, повышать эффективность его освоения, решать вопросы материально-технического обеспечения работников лесного хозяйства и принимать меры по предотвращению лесных пожаров.

"Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго", - заключил премьер.