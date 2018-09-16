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Сильные дожди спровоцировали подъем воды в реках и подтопление дорог в Сочи

В городе ожидаются грозы, град и усиление ветра до 20-22 м/с

СОЧИ, 16 сентября. /ТАСС/. Сильные дожди спровоцировали подъемы уровней воды в реках до 2,9 м, подтопление автодорог и придомовых территорий. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в Сочинском специализированном центре по гидрометеорологии и мониторингу Черного и Азовского морей.

"Произошли подъемы уровней рек от 1,5 до 2,9 м, подтопления автодорог и придомовых территорий склоновыми стоками", - говорится в сообщении.

В городе продолжаются сильные дожди. "В центральном районе отмечен сильный ливень, с 06:20 до 07:20 мск выпало 50,8 мм осадков. В прибрежной зоне выпало от 15 до 60 мм, в предгорной и горной зоне - от 30 до 90 мм осадков", - рассказали в центре.

По прогнозу синоптиков, сильные дожди сохранятся и в понедельник. "Действие штормового предупреждения сохранится ночью и утром 17 сентября", - отмечается в сообщении. В Сочи ожидаются сильные дожди, местами ливни, грозы, град, шквалистые усиления ветра до 20-22 м/с, резкие подъемы уровней воды на реках и малых водотоках. В предгорьях и в горах возрастает риск схода небольших селей.

Ночью и утром 17 сентября на участке Магри - Веселое сохраняется опасность формирования смерчей над морем.

Ранее сообщалось, что в результате обильных осадков в Сочи произошло подтопление улиц и дворовых территорий в поселке Кудепста Хостинского района. По предварительной информации, подтоплены три придомовые территории. Эвакуация из подтопленного домовладения не проводилась. Для откачки воды привлечено подразделение МЧС России.

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