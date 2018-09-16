В Урюпинске в день 400-летия города подписали соглашения с семью малыми городами России

ВОЛГОГРАД, 16 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Соглашения о сотрудничестве и обмене опытом в день 400-летия Урюпинска (Волгоградская область) подписали мэр города Элла Чермашенцева и представители администраций семи малых городов России. Об этом в воскресенье ТАСС сообщила глава Урюпинска, который с 2012 года имеет статус столицы российской провинции, являющийся его запатентованным брендом.

"Договоры о сотрудничестве подписаны мною с главами и представителями семи малых городов, которые прибыли к нам в гости на праздник по случаю 400-летия Урюпинска. Это города Азов, Миллерово, Морозовск, что в Ростовской области, Жердевка - город в Тамбовской области, Калач Воронежская область, Балашов Саратовской области и город Алексин Тульской области", - сказала Чермашенцева.

По ее словам, тесные связи между администрациями малых провинциальных городов российских регионов, которые закреплены в подписанных документах, помогут эффективнее взаимодействовать и обмениваться опытом в благоустройстве городов, решении всех насущных для жителей вопросов в сферах ЖКХ, транспорта, медицины, образования, культуры, развития туризма.

"Торжества в честь 400-летнего юбилея Урюпинска продолжаются сегодня уже третий день. Предварительно к нам съехались около 40 тыс. гостей, таким образом население города за эти три дня увеличилось вдвое. Среди знаковых гостей Герой России, летчик-космонавт Сергей Ревин, также порадовал интерес к городу туристов из экзотической и далекой для нас Мексики, прибывших в Урюпинск на юбилей. В субботу участие в открытии нового Дворца культуры принял губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров", - рассказала Чермашенцева.

Урюпинск, который находится в 700 км к югу от Москвы и почти в 400 км к северу от Волгограда, - одно из старейших казачьих поселений Нижнего Поволжья. Город, основанный в 1618 году, известен своими ремеслами - платками и шалями из козьего пуха. Сейчас в городе проживают около 40 тыс. человек.