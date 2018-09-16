WorldSkills может внедрить виртуальную реальность в некоторые традиционные компетенции

КАЗАНЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Технология виртуальной реальности может быть внедрена в несколько традиционных компетенций мирового чемпионата по стандартам профессионального мастерства WorldSkills. Об этом ТАСС сообщила технический директор WorldSkills International Джейн Стоки в кулуарах ярмарки навыков Skills Bazaar.

"Что касается виртуальной реальности, в рамках чемпионата будет представлен отдельный павильон Future Skills, где будет осуществляться и применяться виртуальная реальность. Возможно, виртуальная реальность будет применяться также в традиционных компетенциях, чего мы сейчас не видим. Это может быть внедрено в промышленность, в фермерскую деятельность", - сказала она.

Ярмарка навыков Skills Bazaar проходит в Казани 16 сентября в честь выхода на финишную прямую в подготовке к чемпионату мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 на территории Горкинско-Ометьевского леса. Там в 16 мастерских разной направленности каждый гость парка может попробовать себя в роли специалиста или мастера.

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills будет проходить в Казани с 29 августа по 3 сентября 2019 года. Город выиграл право проведения чемпионата на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу 11 августа 2015 года. Ожидается, что в 2019 году в соревнованиях в Казани примет участие свыше 1,5 тыс. молодых людей от 22 до 25 лет из 60 стран, которые будут состязаться более чем в 50 компетенциях. Ожидается 250 тыс. посетителей, в деловой программе заявлены 5 тыс. участников и экспертов.