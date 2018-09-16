Папа Римский лишил церковного сана чилийского священника, подозреваемого в педофилии

ТАСС, 16 сентября. Папа Римский Франциск лишил церковного сана чилийского священника Кристиана Прехта Баньядоса, проходящего обвиняемым по делу о сексуальном насилии в католических школах. Об этом сообщила в субботу вечером пресс-служба архиепископства Сантьяго.

"Папа Римский Франциск безапелляционно постановил лишить церковного сана "во благо Церкви" и освободить от всех обязательств, предусмотренных саном, Кристина Прехта Баньядоса", - говорится в сообщении.

Баньядос является одним из обвиняемых в деле о сексуальном насилии со стороны священнослужителей из конгрегации маристов, работавших в учебных учреждениях. Большинство пострадавших на момент совершения преступлений были несовершеннолетними.

Католическая церковь Чили уже несколько лет оказывается в центре скандалов вокруг педофилии среди священнослужителей. В середине мая все 34 епископа республики подали Папе Римскому прошение о коллективной отставке. Впоследствии Франциск в письме, адресованном жителям южноамериканской республики, признал, что Римско-католическая церковь не смогла вовремя отреагировать на заявления пострадавших от действий священников-педофилов в Чили.