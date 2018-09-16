Более 500 человек ожидается на Всероссийской конференции офтальмологов в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 16 сентября. /ТАСС/. Всероссийская научно-практическая конференция офтальмологов с международным участием "Состояние и пути совершенствования качества офтальмологической помощи в регионах России" пройдет в начале октября в Махачкале. Ожидается, что участие примут более 500 специалистов из России и зарубежья, сообщили ТАСС в пресс-службе Дагестанского центра микрохирургии глаза.

"Участие в работе конференции, которая пройдет 5-6 октября в Махачкале, примут более 500 специалистов, в том числе представители восьми регионов России и стран зарубежья", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, в рамках конференции с докладом о перспективах развития офтальмологической помощи в регионах России выступит главный офтальмолог Минздрава Дагестана и Минздрава РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу Абдул-Гамид Алиев.

"Кроме того, в рамках пленарных заседаний ведущие офтальмологи страны и зарубежья расскажут о новых достижениях в области офтальмологии".

Ожидается, что участие в конференции примут министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов, ректор Дагестанского государственного медицинского университета Сулейман Маммаев, а также ведущие специалисты федеральных офтальмологических учреждений России.

В этом году Вероссийская конференция офтальмологов в Дагестане пройдет во второй раз. Первый раз она прошла в 2017 году.