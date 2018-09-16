Около 500 человек приняли участие в митинге по пенсионным изменениям в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Около 500 человек приняли участие в воскресном митинге против пенсионных изменений в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в главном управлении МВД по городу.

"По данным полиции, в согласованной акции в Свердловском саду приняли участие около 500 человек. Мероприятие прошло без грубых нарушений общественного порядка", - отметили в управлении.

Участники митинга против пенсионных изменений примкнули к пришедшим на согласованную ранее акцию обманутых дольщиков в Свердловском саду. В числе собравшихся были экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков и депутаты петербургского Законодательного Собрания от фракций "Яблоко" и "Партия роста".

Изначально организаторы митинга против пенсионных изменений планировали собраться на площади Ленина у Финляндского вокзала. В субботу прокуратура Санкт-Петербурга направила предостережение устроителям о том, что проведение акции в зоне коммунальной аварии может быть небезопасно для его участников. Ранее вице-губернатор Петербурга Александр Говорунов предложил провести акцию не в центре города, как на том настаивали организаторы, а на окраине - в Удельном или Полюстровском парках.

По данным ГУП "Водоканал", 6 сентября на площади Ленина произошла коммунальная авария в связи с повреждением трубопровода холодной воды. Территория площади была огорожена, в настоящее время там продолжаются аварийно-восстановительные работы. Ориентировочной датой их окончания специалисты назвали 20 октября.