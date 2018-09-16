Реконструкция боя Первой мировой войны собрала 400 зрителей в Вологодской области

Турпоток по регионам России за лето 2018 года увеличился на 15%

По данным Ростуризма, спрос на турпоездки по России связан с политической ситуацией, улучшением инфраструктуры и сервиса, активным продвижением турпродукта, появлением с 2015 года пакетных туров

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