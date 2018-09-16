Завершилась эстафета Холмогоры - Архангельск

АРХАНГЕЛЬСК, 16 сентября. /ТАСС/. Эстафета по маршруту Холмогоры - Архангельск прошла в Архангельской области в воскресенье. Как рассказал ТАСС проректор Северного Арктического федерального университета Сергей Сорокин, в ней приняли участие более 60 человек. Эстафета посвящена 307-й годовщине со дня рождения М. В. Ломоносова.

"Это традиционная эстафета, она прошла в 22-й раз. В этом году в забеге приняли участие более 60 человек. Это и студенты, и школьники, и любители бега из Архангельска, Новодвинска и Северодвинска. Самому младшему участнику исполнилось 15 лет, самому старшему - более 70 лет", - сказал Сорокин.

На первом этапе эстафеты бежали школьники, всего было более 50 этапов. "Часть участников бежит, часть едет на автобусе, затем они меняются", - пояснил ТАСС начальник управления социальной и воспитательной работы САФУ Петр Сухондяевский.

Трасса составила около 100 км. Участники в эстафетном пенале доставили в Архангельск землю с родины Ломоносова. "Это деревянный тубус, он небольшой, длиной около 40 см, довольно легкий, чтобы не мешал бежать. Землю высыпали к деревьям в парке у памятника Ломоносову, который находится у главного корпуса университета", - уточнил Сорокин.