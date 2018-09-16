Верующие получили 40 тыс. распятий от имени Папы Римского

ВАТИКАН, 16 сентября. /ТАСС/. Верующие получили 40 тыс. миниатюрных распятий от имени Папы Римского Франциска в ходе традиционной воскресной молитвы "Ангелус" ("Ангел небесный") на ватиканской площади Святого Петра. Об этом сообщает итальянское информационное агентство ANSA.

Обращаясь к паломникам, понтифик отметил, что "распятие - это символ любви к Богу, отдавшему жизнь за нас". "Я прошу принять этот дар и отнести его домой, в комнату, где спят ваши дети или родители, выставить его на виду. Но это не предмет украшения, а религиозный символ для размышлений и молитв", - указал он. Папа также подчеркнул, что это его личный подарок, и "платить ничего не нужно".

Он напомнил, что нынешняя церемония проходит несколько дней спустя после католического праздника Святого Креста.

Распятие, выполненное из посеребренного металла, помещено в прозрачный конверт, содержащий также открытку с цитатой на трех языках из размышлений Папы Франциска на всемирной встрече молодежи в Бразилии (26 июля 2013): "В кресте Христовом выражена вся любовь Господа и его бесконечное милосердие".