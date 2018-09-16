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Турпоток по регионам России за лето 2018 года увеличился на 15%

По данным Ростуризма, спрос на турпоездки по России связан с политической ситуацией, улучшением инфраструктуры и сервиса, активным продвижением турпродукта, появлением с 2015 года пакетных туров

БЕЛОКУРИХА /Алтайский край/, 16 сентября. /ТАСС/. Количество туристов в регионах России, по предварительным итогам самого востребованного летнего турсезона, увеличилось на 15%. Об этом сообщила в воскресенье на заседании комиссии по развитию туризма Русского географического общества (РГО) замначальника Управления государственных турпроектов и безопасности туризма, начальник отдела туристских информационных ресурсов и безопасности туризма Федерального агентства по туризму Татьяна Меньшикова.

"Предварительные итоги летнего туристического сезона 2018 года показывают рост спроса на турпоездки по РФ: количество туристов в регионах страны этим летом выросло в среднем на 15% по сравнению с прошлым годом. Возможно, по итогам года показатель будет намного выше. В 2017 году турпоток по итогам года превысил 56 млн поездок", - сказала Меньшикова.

По словам представителя Ростуризма, спрос на турпоездки по России связан с политической ситуацией, улучшением инфраструктуры и сервиса, активным продвижением турпродукта, появлением с 2015 года пакетных туров. Также в стране в последние годы прошли два масштабных события - Олимпиада-2014 и Чемпионат мира по футболу в 2018 году, которые помогли подготовить туристскую инфраструктуру в городах.

В РФ действует федеральная целевая программа (ФЦП) по развитию внутреннего и въездного туризма на 2011-2018 годы, по ней создаются 45 туристско-рекреационных кластеров в 35 субъектах страны.

"Ростуризм разработал проект новой ФЦП развития внутреннего и въездного туризма в РФ на 2019-2025 годы. Концепция уже утверждена правительством 5 мая 2018 года. В рамках программы выделено 15 перспективных туристских укрупненных инвестпроектов, один из которых - Сибирь, где Алтайский край занимает лидирующие позиции", - пояснила Меньшикова.

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