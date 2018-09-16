В Черкесске планируют открыть филиал медресе-интерната КЧР

ЧЕРКЕССК, 16 сентября. /ТАСС/. Филиал Карачаево-Черкесского республиканского медресе-интерната в селе Учкекен Малокарачаевского района КЧР - единственного в своем роде религиозного образовательного учреждения в регионе - планируется открыть Черкесске в ближайшие два-три года. Об этом сообщил ТАСС директор медресе, заместитель муфтия Карачаево-Черкесии Мухаммад-хаджи Эркенов.

"Желающих обучаться много, мест уже не хватает. Растет число заявок, как из республики, так и других регионов Северного Кавказа. Планируем расширяться, в ближайшие два-три года хотим создать филиал в Черкесске, работаем над соответствующим проектом", - сказал Эркенов.

Он отметил, что в медресе-интернате сейчас проживают и обучаются 75 юношей из разных городов и районов Карачаево-Черкесии, а также из соседних субъектов. "Возраст наших воспитанников - 12-16 лет. До обеда ребята посещают общеобразовательную школу села Учкекен, затем проводятся занятия в медресе. Интерес к религии у молодежи растет, и очень важно, чтобы они получали полную информацию и качественное образование, следовали традиционному исламу - религии мира и добра. После выпуска кто-то из ребят продолжает религиозное образование, некоторые поступают в светские вузы", - добавил собеседник агентства.

В КЧР на сегодня религиозное образование помимо республиканского медресе-интерната, который был открыт в 2011 году, можно получить также в Исламском институте имени имама Абу-Ханифа в Черкесске.