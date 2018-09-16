Северная Осетия отметила день республики и столицы фестивалем осетинских пирогов

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 сентября. /ТАСС/. Фестиваль осетинских пирогов и народные гулянья прошли в Северной Осетии в честь 234-летия города воинской славы Владикавказа и Дня Северной Осетии.

Основная часть праздничных мероприятий проходила в центральной части города - на проспекте Мира и в парке имени Коста Хетугарова. Там одновременно развернулись сразу несколько концертных площадок, выставок, ярмарок. А на набережной реки Терек проходил пятый фестиваль осетинских пирогов, в программу которого впервые включили и приготовление осетинского пива.

Жители и гости республики пришли на праздник с детьми, многие нарядились в национальные костюмы.

Полторы тысячи пирогов

Фестиваль открылся молитвой старейшины над тремя осетинскими пирогами и национальным осетинским пивом. Вместе с ним присутствующих поздравил и глава республики Вячеслав Битаров.

"Пусть в республике будет больше праздников, больше поводов делать в домах три пирога. Мира, процветания и благополучия Осетии", - сказал руководитель региона.

Мастерство в приготовлении главных осетинских блюд продемонстрировали 16 участниц из районов республики. Вместе с опытными хозяйками соревновалась и 20-летняя студентка Ирина Хинчагова. Для нее участие наравне со взрослыми женщинами не оказалось сложным, так как печет она пироги давно и даже успела выработать свою технологию приготовления теста.

"Конкуренция была высокой, но я изначально шла на фестиваль за победой, так как уверена в своих знаниях и навыках, ведь получала их еще обучаясь на повара-кондитера в Эльхотовском многопрофильном колледже. Не победила, но не расстраиваюсь, обязательно буду участвовать в следующем году", - рассказала ТАСС Хинчагова.

На фестивале гости могли не только попробовать испечь пирог, но и узнать об истории и традициях осетин.

Участников наградили дипломами и памятными подарками, а победительница Марина Кучиева из Владикавказа получила ценный приз.

Ретро автомобили и боевая техника

На проспекте Мира в честь праздника развернулись порядка 60 тематических площадок. Одной из самых посещаемых стала выставка военной техники 58-й армии Южного военного округа. Желающие могли не только сфотографироваться, но и посидеть внутри боевых машин "Торнадо", "Тигр".

ГУ МЧС по Северной Осетии также познакомило участников праздника с пожарными машинами, костюмами химзащиты.

Там же была организована выставка ретро-автомобилей, самому старому из которых более 80 лет. Среди них были и автомобили, участвовавшие в Великой Отечественной войне. Транспорт для праздника предоставили коллекционеры старинных автомобилей.

Специально к празднику подготовило площадку и предприятие по выпуску мороженого "Снежная королева", которое организовало концерт и конкурсы для детей со сладкими призами и реализовало продукцию по символичным ценам.

В парке проходили спортивные соревнования, одним из самых зрелищных стал бой на мечах, основанный на технике средневекового фехтования. Там также развернулась выставка изделий мастеров народных художественных промыслов республики.

"Город дружбы" всех национальностей

Оживленной была и выставка "Город дружбы", в которой приняли участие национальные сообщества, проживающие в Северной Осетии. В отдельных шатрах они представили свою кулинарию и музыкальную культуру. Всем посетителям предлагали попробовать блюда национальной кухни.

Вячеслав Битаров посетил каждую площадку и пожелал крепкой дружбы между нациями. В настоящее время в Северной Осетии проживают представители более 100 народов разных вероисповеданий.

Сейчас во Владикавказе проходит концерт с участием популярных российских артистов и творческих коллективов Северной Осетии. Праздник завершится красочным фейерверком.