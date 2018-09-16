Духовные лидеры мусульман Кавказа посетили медресе-интернат в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 16 сентября. /ТАСС/. Глава Духовного управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Паша-заде и председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) Исмаил-хаджи Бердиев в воскресенье посетили медресе-интернат в Карачаево-Черкесии и рассказали молодежи о роли ислама в современном мире. Об этом сообщил ТАСС секретарь исполкома КЦМСК Ибрагим Ибрагимов.

"Встреча с воспитанниками медресе-интерната в селе Учкекен КЧР проводилась в рамках празднования 20-летия Координационного центра мусульман Северного Кавказа. Аллахшукюр Паша-Заде и Исмаила-хаджи Бердиева сопровождали также председатель Духовного управления Татарстана, муфтий Камиль Самигуллин и ректор Болгарской исламской академии Рафик Мухаметшин, принимавшие в субботу участие в юбилейной конференции в Черкесске", - сказал Ибрагимов.

По его словам, в рамках встречи с молодежью духовные лидеры рассказали о роли ислама в современном мире, необходимости противодействовать идеологии религиозного экстремизма и терроризма, беречь духовные ценности, культуру, традиции народов России и укреплять их единство, сохранять мир и согласие в обществе.

Медресе-интернат в Карачаево-Черкесии был открыт в 2011 году. Там проживают и обучаются 75 ребят из разных городов и районов республики, а также из соседних субъектов.

Координационный центр мусульман Северного Кавказа создан в августе 1998 году по инициативе Ахмата Кадырова, который тогда был муфтием Чечни. Организация объединяет мусульман Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), а также трех регионов Южного федерального округа - Адыгеи, Калмыкии и Краснодарского края. Председатель Центра избирается на пятилетний срок, с 2003 года эту должность занимает муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев.