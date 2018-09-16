Ливень не помешал провести гонки дронов и косплей-шоу на фестивале в Краснодаре

КРАСНОДАР, 16 сентября. /ТАСС/. Ливни в Краснодаре не помешали провести гонки дронов, косплей-шоу, выставку научных разработок и другие мероприятия в рамках фестиваля Geek-Picnic. Об этом сообщила в воскресенье ТАСС один из организаторов мероприятия Серафима Чичева.

"Дождик нас не испугал, потому что предусмотрели очень много шатров, и все, что от дождя нужно было прятать, спрятали. Все работает так, как должно работать", - сказала она, добавив, что "вся программа идет по плану, без сбоев".

По словам Чичевой, "самое красочное, пожалуй, - это косплей-шоу, и у них традиционно много зрителей". Также ливни не помешали "технологической" части мероприятий: на выходные были запланированы гонки дронов, выставка научных разработок краснодарских вузов, мастер-классы с техническим уклоном для детей - например, по созданию компьютерных игр.

Собеседница добавила, что вечером проходит концерт групп "Наадя" и Pompeya, на который также ожидается большое количество зрителей. В субботу фестиваль посетили около 4 тыс. человек, в воскресенье ожидается не меньшее число зрителей.

Первый культурно-развлекательный фестиваль Geek-Picnic прошел в Санкт-Петербурге в 2011 году, затем в разные годы он проходил в Петербурге, Москве, Иерусалиме.

В августе 2018 года фестиваль состоялся в Москве и Санкт-Петербурге, третьей его площадкой 15-16 сентября стал Краснодар. В программу фестиваля входят мероприятия, посвященные современным культуре, музыке, философии и новым технологиям.