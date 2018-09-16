Российские соотечественники в Греции выбрали представителей на Всемирный конгресс в Москве

АФИНЫ, 16 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Участники страновой конференции российских соотечественников в Греции, состоявшейся в воскресенье в Российском центре науки и культуры в Афинах, выбрали шесть своих представителей на VI Всемирный конгресс соотечественников, проживающих за рубежом, который пройдет в Москве 31 октября - 1 ноября этого года. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

Как отметила на конференции председатель Координационного совета российских соотечественников в Греции Евгения Кричевская, конгресс в Москве призван подвести итоги проделанной работы и определить ориентиры взаимодействия на будущее. Среди приоритетов - дальнейшая консолидация зарубежной российской общины, вопросы защиты прав и законных интересов соотечественников, проблемы русскоязычного образования за рубежом, развитие СМИ соотечественников, усиление роли молодежи, борьба с русофобией и антироссийскими настроениями в странах проживания соотечественников.

Отстаивание прав соотечественников

Выступая перед участниками конференции, посол России в Греции Андрей Маслов отметил, что "Всемирный конгресс соотечественников в Москве будет очень крупным, важным событием, от Греции на форум поедут шесть человек". "Руководство нашей страны придает большое значение вопросам российской зарубежной диаспоры, - сказал Маслов. - По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, всемерная поддержка соотечественников, отстаивание их законных прав и интересов - в числе наших безусловных приоритетов, что зафиксировано в концепции внешней политики России".

Посол подчеркнул, что движение соотечественников - очень важный фактор народной дипломатии. "Мы все заинтересованы в консолидации движения соотечественников, консолидации русского мира, заинтересованы в повышении авторитета его представителей", - сказал Маслов, заметив, что "здесь, в Греции, продолжаются объединительные процессы, расширяется география движения". "Важным консолидирующим фактором остается стремление к распространению русского языка и культуры, - констатировал дипломат. - То, как это осуществляется в Греции, безусловно, заслуживает поддержки и высокой оценки".

Упор на совместные проекты

Маслов отметил большую роль и успешную деятельность Координационного совета российских соотечественников во главе с Евгенией Кричевской, а также работу Совета русскоязычных школ. "Это направление следует развивать, концентрироваться прежде всего на совместных проектах и различных объединяющих инициативах", - сказал посол, добавив, что заметен вклад общины в укрепление российско-греческих отношений в различных областях. "Во многих случаях организации на местах помогают продвижению инициатив народной дипломатии, помогают формированию позитивного облика нашей страны, ведут большую работу по противодействию фальсификации истории нашей страны, содействуют также развитию регионального сотрудничества. Мы очень ценим ваш вклад на всех этих направлениях", - подчеркнул дипломат.

Посол также отметил вклад организаций соотечественников в совместные с посольством РФ, генеральным консульством, представительством Россотрудничества усилия в проведение в этом году на избирательных участках в Греции голосования на выборах президента России. "На очень высоком уровне прошли мероприятия, приуроченные ко Дню Победы 9 мая, - напомнил посол. - В ряде греческих городов состоялись массовые шествия, которые собрали тысячи человек. Только в Афинах, по подсчетам, на них вышли 4 тыс. человек".

По словам Маслова, большой вклад в различные мероприятия вносит молодежь, организовавшая в этом году самостоятельное объединение при Координационном совете соотечественников. "Его представители участвовали в международных мероприятиях для соотечественников как в России, так и за ее пределами, - продолжил посол. - В мае этого года они посетили петербургский форум молодежных организаций российских соотечественников и зарубежных русскоязычных СМИ "Русское зарубежье", в сентябре - Международный молодежный образовательный форум "Евразия" в Оренбурге, через несколько дней несколько соотечественников из Греции отправятся в северную столицу для участия в программе "Театральный Петербург".

Позднее представители Греции поедут на Всемирный молодежный форум "Россия и мир", который состоится в Софии, а буквально на днях стартовала викторина "Крым в истории русского мира", сказал посол. "Победители викторины получат возможность посетить полуостров с познавательной поездкой", - заключил он.