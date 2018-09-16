Санаторий им. Орджоникидзе в Кисловодске отметил свое 80-летие

ПЯТИГОРСК, 16 сентября. /ТАСС/. Торжественная церемония гашения художественного маркированного почтового конверта с изображением главного корпуса старейшего в Кисловодске санатория им. Г.К. Орджоникидзе состоялась в воскресенье по случаю его 80-летия. Праздничные мероприятия прошли также на главной площади здравницы, сообщает пресс-служба администрации города.

"Федеральное агентство связи, Акционерное общество "Марка" и Почта России организовали выпуск конвертов тиражом 100 тыс. экземпляров, для их гашения был изготовлен памятный сувенирный штемпель, на котором указана дата юбилейного мероприятия", - говорится в сообщении.

По окончании церемонии коллективу санатория, а также сотрудникам, внесшим весомый вклад в развитие здравницы, были вручены почетные грамоты и благодарственные письма Госдумы, Росимущества, ФГБУ "Федеральный медицинский центр", Думы Ставропольского края и краевого Министерства туризма и оздоровительных курортов.

Кисловодский санаторий им. Г.К. Орджоникидзе был построен в 1938 году, всего за два года, силами Наркомтяжпрома, по инициативе легендарного Серго - большевика, революционера и советского партийного деятеля Григория Орджоникидзе. Руководил проектом видный представитель советского конструктивизма Моисей Гинзбург. Санаторий занимает 34 га с терренкуром в центре нынешнего Национального парка "Кисловодский" на высоте 940 м над уровнем моря. Комплекс монументальных зданий считается шедевром эклектики советских времен.

Первоначально санаторий носил название "лечебный комбинат" и был первым и единственным в Кисловодске, который проектировался не как пансионат или дом отдыха, а именно как санаторий с большой лечебной базой. В 1941 году санаторию было присвоено имя Орджоникидзе, в 1974 он был включен в перечень памятников архитектуры государственного значения, а в 2003 - выведен из подчинения ФНПР и передан в собственность Министерства имущественных отношении РФ в составе его Федерального медицинского центра.

Для Кисловодска это важный объект, санаторий сейчас работает при 100-процентной загрузке, принимает до 10 тыс. отдыхающих в год. Всего за время существования санатория в нем укрепили здоровье и отдохнули около 560 тыс. человек.