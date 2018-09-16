Елизаветинский крестный ход в Подмосковье собрал более 3 тыс. человек

"Несмотря на дождливую погоду, в год столетия гибели царской семьи этот крестный ход собрал наибольшее число людей за все семь лет, которые он существует. В нем приняли участие более 3 тыс. человек", - рассказала председатель наблюдательного совета фонда Елизаветинско-Сергиевского просветительского общества Анна Громова. По ее словам, это молитвенное шествие стало завершающим в череде событий, связанных с памятью столетия убийства царской семьи.

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Более 3 тыс. человек прошли крестным ходом на западе Подмосковья по маршруту, связанному с памятью о великой княгине Елизавете Федоровне Романовой, передает корреспондент ТАСС.

Представители 56 епархий Русской православной церкви, в том числе члены многочисленных сестричеств милосердия, названных в честь Елизаветы Федоровны, а также делегации из Иерусалима и Бразилии прошли около 6 км. Возглавил крестный ход патриарший наместник Московской епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Маршрут пролегал по местам бывшей императорской резиденции в Подмосковье - селам Ильинское и Усово, где любили проводить лето великий князь Сергей Александрович и его супруга Елизавета Феодоровна.

Великокняжеская чета возглавляла благотворительное и просветительское движение в Московской губернии, при их поддержке работало более двухсот благотворительных обществ. Большая работа велась также в Ильинском и Усове. До наших дней уцелели усадебные постройки: лазарет для воинов Русско-японской войны, родильный приют, школа, народное училище.

С 2017 года эти два села стали частью национального проекта "Императорский маршрут", разработанного Елисаветинско-Сергиевским просветительским обществом. По словам Анны Громовой, в рамках проекта разработан маршрут по местам ссылки и гибели представителей Императорского дома Романовых в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской, Тюменской, Псковской, Кировской областях и Пермском крае. Открылись музеи в Тобольске и Алапаевске.

В настоящее время общество создает туристическо-паломнический кластер "Ильинское-Усово". В этих местах сохранились исторические и природные памятники, а также построен уникальный современный храм Спаса Нерукотворного образа с просветительским центром. После завершения крестного хода в концертном зале "Барвиха Luxury Village" прозвучал реквием митрополита Волоколамского Илариона к столетию мученической кончины Царственных страстотерпцев в исполнении Московского синодального хора.

Принцесса-мученица

Елизавета Федоровна Романова (1864-1918 гг.), урожденная принцесса Гессен-Дармштадтская, была супругой великого князя Сергея Александровича, пятого сына императора Александра II. Она приехала в Россию в 1884 году и жила в стране до своей гибели в июле 1918 года. В русском обществе она была известна своей благотворительной деятельностью, которой особенно активно занялась после гибели своего мужа в результате террористического акта в 1905 году.

Великая княгиня основала Марфо-Мариинскую обитель милосердия в Москве, в годы Первой мировой войны помогала формировать санитарные поезда. Елизавета Федоровна была также почетным членом и председателем Императорского православного палестинского общества с 1905 по 1917 годы.

В 1918 году великая княгиня была арестована и сослана на Урал, где 18 июля вместе с другими представителями императорской семьи была живой сброшена в шахту в Алапаевске, их тела были извлечены после взятия города Белой армией; согласно ее желанию, высказанному при жизни, Елизавета Федоровна была похоронена в храме святой равноапостольной Марии Магдалины в Гефсимании (современная территория Израиля). В 1992 году великая княгиня была прославлена Русской Православной Церковью в лике святых.