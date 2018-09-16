Митрополит Кифирский Серафим: действия Константинополя ведут к расколу православия

"Я был очень глубоко опечален, услышав о прерывании церковного общения Патриархата России со Вселенским патриархатом. К этому печальному и достойному сожаления результату привело упорство Вселенского Патриархата по предоставлению автокефалии украинским раскольникам, которые отделены от нашей Святой Православной Церкви, то есть от всех православных патриархатов и поместных автокефальных православных церквей, и составляют абсолютное меньшинство украинского народа", - говорится в заявлении митрополита Серафима, распространенном в воскресенье греческим агентством церковных новостей Romfea .

АФИНЫ, 17 сентября. /ТАСС/. Митрополит Кифирский Серафим Элладской православной церкви заявил, что действия Константинопольского патриарха Варфоломея ведут к расколу православия, и призвал его не признавать раскольников на Украине.

Иерарх напомнил, что "раскольники, как известно, не являются Церковью, и общение с ними запрещено Божественными и Святыми Канонами, Апостольскими и Вселенскими Соборами". "К чему тогда это упорство и настойчивость Вселенского патриарха Варфоломея по признанию раскольников как автокефальной Церкви?" - спрашивает митрополит, выразив мнение, что много волнений в православии уже и так было спровоцировано противоречивыми решениями Всеправославного собора, который состоялся в июне 2016 года на находящемся под юрисдикцией Константинопольского патриархата острове Крит.

По словам митрополита Серафима, "до недавнего времени Константинопольский патриархат признавал только митрополита Онуфрия, каноническую Украинскую Православную Церковь, а теперь по своим личным причинам он предоставляет автокефалию раскольникам Украины и пересматривает Священный порядок и свое отношение к канонической православной архиепископии Украины, которую признает не только Русская православная церковь, но и все другие поместные Православные Церкви".

После совместной подготовительной работы и единогласного решения о проведении этого Собора от участия в нем за несколько недель до открытия отказались четыре из 14 общепризнанных автокефальных Церквей - Антиохийская, Грузинская, Болгарская и Русская.

"С горячим призывом мы обращаемся <...> к первопрестольному патриарху нашей православной церкви Варфоломею остановиться во избежание новых расколов и разделений", - говорится в заявлении. По мнению греческого иерарха, вместо совместных молитв, которые в последнее время организуются с папой Римским и с руководителями и представителями других христианских общин и иноверцами патриарх Варфоломей "должен бы объявить покаяние".

Реакция РПЦ на действия Константинопольского патриархата

7 сентября Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви на Украине" назначил своих экзархов в Киеве. Священный синод Русской православной церкви выразил в связи с этим "решительный протест и глубокое возмущение". В заявлении Синода указывается, что действия Константинопольской церкви "являются грубейшим попранием церковных канонов" и ответные шаги Московского патриархата последуют в ближайшее время. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион пояснил, что Московский патриархат может разорвать отношения с Константинопольской церковью в случае легализации ими украинских раскольников.

14 сентября Синод Русской православной церкви принял решение приостановить поминовение патриарха Константинопольского за богослужением Русской православной церкви, а также сослужение с иерархами Константинопольского патриархата. Это не означает полного разрыва отношений между церквами, а прихожане храмов по-прежнему могут причащаться в храмах Константинопольского патриархата.