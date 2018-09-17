МВД планирует проводить дактилоскопию для иностранцев в пунктах пропуска через границу РФ

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. МВД России планирует ввести дактилоскопическую регистрацию всех иностранцев в пунктах пропуска через государственную границу РФ, либо непосредственно на территории страны уже после прибытия иностранного гражданина. Об этом в интервью ТАСС сообщила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова.

"В настоящее время МВД совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти прорабатывается вопрос дальнейшего совершенствования законодательства в части проведения обязательной дактилоскопической регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства. Мы рассматриваем несколько возможных механизмов этой работы с учетом как отечественного, так и международного опыта, - это проведение дактилоскопии в пунктах пропуска через государственную границу РФ или непосредственно на территории страны уже после прибытия к нам иностранного гражданина", - сказала она.

Кириллова пояснила, что дактилоскопию в настоящее время в обязательном порядке должны проходить люди, которые приехали в Россию в поисках убежища, лица, подавшие заявления о признании их гражданами РФ или приеме в гражданство России, а также граждане, которые обратились за получением разрешения на временное проживание, разрешения на работу или патента.