МВД: доход от продажи трудовых патентов в РФ с начала года составил около 30 млрд рублей

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Доход от продажи трудовых патентов мигрантам составил в России с начала года около 30 млрд рублей. Об этом в интервью ТАСС сообщила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова.

"Объем поступлений от продажи патентов за шесть месяцев этого года составил 29 млрд рублей, что на 23% больше (чем за аналогичный период прошлого года - прим. ТАСС)", - сказала она.

По ее словам, по данным автоматизированной системы аналитической отчетности, на территорию России в первом полугодии въехало более 9 млн иностранцев, в прошлом году эта цифра составила 9,7 млн. "С начала этого года иностранцам выдано 960,6 тыс. бланков патентов, что на 6% больше, чем в прошлом году", - добавила Кириллова.

Вместе с тем глава управления отметила, что, по данным доклада ООН, Россия занимает 4-е место в мире по количеству въезжающих в страну мигрантов, и динамика въезда иностранных граждан и лиц без гражданства в течение последних пяти лет остается достаточно стабильной.