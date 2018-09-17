Российские соотечественники в Греции выбрали представителей на Всемирный конгресс в Москве

АФИНЫ, 17 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Участники конференции российских соотечественников в Греции, состоявшейся в воскресенье в Российском центре науки и культуры в Афинах, выбрали своих представителей на VI Всемирный конгресс соотечественников, проживающих за рубежом. Этот форум пройдет в Москве 31 октября - 1 ноября.

Как отметила председатель Координационного совета российских соотечественников в Греции Евгения Кричевская, конгресс в Москве призван подвести итоги проделанной работы и определить ориентиры взаимодействия на будущее. Среди приоритетов - дальнейшая консолидация зарубежной российской общины, вопросы защиты прав и законных интересов соотечественников, проблемы русскоязычного образования за рубежом, развитие СМИ, усиление роли молодежи, борьба с русофобией и антироссийскими настроениями в странах проживания.

Отстаивание прав соотечественников

"Всемирный конгресс соотечественников в Москве будет очень крупным, важным событием, от Греции на форум поедут шесть человек", - отметил посол России в Греции Андрей Маслов. Движение соотечественников, по его мнению, - очень важный фактор народной дипломатии. "Мы все заинтересованы в консолидации движения соотечественников, консолидации Русского мира, заинтересованы в повышении авторитета его представителей", - сказал Маслов, заметив, что "здесь, в Греции продолжаются объединительные процессы, расширяется география движения". "Важным консолидирующим фактором остается стремление к распространению русского языка и культуры, - констатировал дипломат. - То, как это осуществляется в Греции, безусловно, заслуживает поддержки и высокой оценки".

По его мнению, заметен вклад общины в укрепление российско-греческих отношений в различных областях. "Во многих случаях организации на местах помогают продвижению инициатив народной дипломатии, помогают формированию позитивного облика нашей страны, ведут большую работу по противодействию фальсификации истории, содействуют развитию регионального сотрудничества", - подчеркнул дипломат.