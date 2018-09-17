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Практически пятая часть месячной нормы осадков выпала в Москве 16 сентября

В столице выпало 12 мм осадков

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Почти одна пятая часть осадков - 12 мм - выпала в Москве 16 сентября, сообщила в понедельник ТАСС главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

"12 мм - это почти пятая часть месячной нормы осадков", - сказала она, добавив, что норма осадков в Москве в сентябре составляет 65 мм.

По прогнозам синоптиков, прохладная погода продержится в столичном регионе 18 сентября. В среду, 19 сентября, будет тепло и сухо, воздух прогреется до 18-20 градусов, а в четверг и пятницу столбик термометра поднимется до 21-26 градусов.

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