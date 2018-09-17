Глава Магаданской области опроверг информацию о разливе нефтепродуктов в бухте Нагаева

ТАСС, 17 сентября. Губернатор Магаданской области Сергей Носов опроверг информацию местных СМИ об обнаружении следов нефтепродуктов в бухте Нагаева. Об этом глава региона в понедельник сообщил ТАСС.

Ранее сообщалось, что магаданские спасатели обследовали акваторию бухты Нагаева и 10 августа обнаружили нефтяное пятно на поверхности воды. Его источником, предположительно, стало затонувшее судно "Профессор Моисеев". Постоянный мониторинг Нагаевской бухты проводится специалистами регионального ГУ МЧС России, природоохранной прокуратуры, местного министерства природы, а также инспекторами тихоокеанского морского Управления Росприроднадзора. Ситуация находится на особом контроле областного правительства.

"Мне только что докладывали в диспетчерской ЕДДС (единая дежурно-диспетчерская служба), следов не обнаружено <…> Я не видел такой информации и не знаю, откуда это взяли", - сказал глава региона.

По данным местных СМИ, в бухте Нагаева вновь нашли следы нефтепродуктов.

По информации Дальневосточной транспортной прокуратуры, большая часть из 30 судов, затопленных в бухте Нагаева в Магадане, не имеют собственника или он неизвестен. По закону обязанность поднимать судно и другое имущество, которое угрожает загрязнением акватории, возложена на собственников. В ходе проверок транспортной прокуратуры были установлены владельцы только двух судов, которые не принимали меры к очистке акватории. В обоих случаях суд удовлетворил иски прокурора о возложении на судовладельцев обязанности по подъему их имущества.