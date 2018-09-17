Путин учредил медаль "За отвагу на пожаре" и звание Заслуженного работника пожарной охраны

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин учредил медаль "За отвагу на пожаре" и почетное звание "Заслуженный работник пожарной охраны РФ". Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что медаль и звание могут присвоить "посмертно за совершение подвига, проявленные мужество, смелость и отвагу". Медалью "За отвагу на пожаре" будут награждаться как пожарные, так и военнослужащие и другие граждане РФ. Она будет вручаться за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении пожаров, спасении людей и имущества от огня, а также за умелое руководство деятельностью подразделений противопожарной службы и за мужество, отвагу и настойчивость, проявленные при предотвращении взрыва на пожаре или пожара. Кроме того, награду могут получить и иностранцы, "проявившие мужество и отвагу при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ на территории РФ".

Кроме того, вносятся изменения в порядок вручения других наград и званий. Так, предусматривается возможность вручения посмертно таких наград, как орден Святого Георгия, орденов "За заслуги перед Отечеством" с мечами, "За военные заслуги", "За морские заслуги", Георгиевского Креста, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" с мечами, медали Суворова, медали Ушакова, медали Жукова, медали Нестерова, медалей "За отличие в охране общественного порядка", "За отличие в охране государственной границы", "За спасение погибавших"